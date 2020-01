Anche la raccolta rifiuti diventa più "sostenibile": in 19 Comuni dei Chierese arrivano nuovi mezzi di raccolta

Anche la gestione della spazzatura punta alla sostenibilità. La Regione Piemonte rottama infatti i vecchi automezzi per la raccolta rifiuti in 53 Comuni piemontesi, con la zona di Chieri a farla da padrone per quanto riguarda la provincia di Torino. Ma non solo: arriva il porta a porta in 33 città e nel 2021 anche la tariffa puntuale.