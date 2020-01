Fca-Psa, Dal Poz: "Torino e il Piemonte puntino sulle competenze, soprattutto nel lusso"

Competenze e capacità di farsi riconoscere. È la ricetta che il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, propone a Torino e al Piemonte parlando della fusione Fca-Psa (e del possibile rischio sbilanciamento verso la Francia). Lo ha fatto a margine di un seminario organizzato dalla Fiom su mobilità del futuro e occupazione: "Consolidamenti di questo genere, tra i grandi gruppi - ha detto - possono portare il rischio di una redistribuzione in termini di produzione e una differente considerazione degli stabilimenti produttivi".

Ecco perché ci si deve affidare alle armi migliori a disposizione: le competenze. "E per auto complesse come quelle di gamma alta, l’Italia e in particolare il Piemonte, può dire la sua. A cominciare dall'esempio di Maserati".