I remi in acqua contro il cancro, la Regata "D'inverno sul Po" si fa "green" con le bottigliette compostabili

La 37esima Regata Internazionale di Gran Fondo "D'inverno sul Po", in programma sabato e domenica 9 febbraio, si fa "green". La Società Canottieri Esperia Torino distribuirà bottiglie compostabili, in sostituzione di quelle di plastica, oltre a promuovere la differenziata dei rifiuti. Verranno inoltre raccolti i tappi, per poi consegnarli a "La Casa di Accoglienza La Madonnina" di Candiolo, che dà accoglienza ai parenti dei malati.

Dal punto di vista agonistico, la novità 2020 sarà la sfida tra imbarcazioni 8+ del Politecnico di Torino e di Milano, entrambi con equipaggi misti, nella giornata di sabato su un percorso di 500 metri. Il 9 febbraio, ad aprire la manifestazione alle 9.30, gli atleti più giovani con un percorso ridotto di 1.000 metri (partenza davanti all'Armida), seguiti dagli adaptive e Special Olympics. Alle 10.30 sarà la volta sui 4.000 metri dei cadetti, mentre intorno alle 13 - sul tradizionale percorso di 5.000 metri con partenza dalla Passerella Turin Marathon, scenderanno in acqua le barche corte delle categorie senior, junior e master.