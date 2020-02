Impariamo a essere più vanitosi delle nostre terre

"Se arrivi da Roma, Torino ti sembra il paradiso terrestre. Qui le regole vengono rispettate. Ha tutte le carte in regola per diventare Capitale europea della Cultura". Lo ha detto recentemente l' attore Rocco Papaleo in un ' intervista al Corriere della Sera in cui ha ammesso "di amare visceralmente piazza Vittorio: di sera, quando è illuminata, è di una bellezza incredibile".



Nei giorni scorsi un mio collega del Tg5, dopo aver girato mezzo Piemonte per alcuni servizi sul cibo, mi ha domandato candidamente: "Ma voi, la monnezza dove la nascondete? Perché non ne ho vista da nessuna parte".



Mi tornano in mente queste frasi mentre sul Frecciarossa sto rientrando dalla Capitale a Torino avendo ancora negli occhi le meraviglie della Città Eterna ma anche i cumuli di immondizia a cielo aperto, il traffico impossibile, topi, gatti e gabbiani che la fanno da padroni. Eppure se parli con un ristoratore o con un taxista romano, dopo l'inevitabile sequela di insulti contro la Raggi, vi decanterà con orgoglio le bellezze della sua città.



Ecco perché noi piemontesi dobbiamo fare un salto di qualità. Viviamo in un territorio meraviglioso ma dobbiamo crescere in autostima, anzi in vanità.



Quante volte ci sarà capitato di sentire amici che ci dicono "non pensavo che Torino fosse così bella" oppure "le Langhe e il Monferrato sono meglio della Toscana" e noi spesso reagiamo con timidezza. E invece no. Alziamo la testa e vantiamoci, a voce alta, delle bellezze del nostro Piemonte e delle bontà della sua enogastronomia: smettiamo di essere barbutun perché i primi sponsor del Piemonte sono i piemontesi.