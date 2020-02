Cavallerizza Reale: manca il numero legale, salta la discussione sul Pur

La maggioranza sempre più risicata fa saltare la discussione sulla Cavallerizza Reale in Sala Rossa. Dopo oltre tre mesi oggi era arrivata in consiglio comunale la mozione, a prima firma del pentastellato Damiano Carretto, sulle linee guida per la redazione del Piano unitario di riqualificazione per il bene patrimonio Unesco.

Al momento della discussione non erano però presenti la sindaca Chiara Appendino, che oggi non ha mai preso parte alla seduta, e il pentastellato Antonio Fornari, temporaneamente fuori aula per motivi di salute. Due assenze che i Dem hanno sfruttato a proprio vantaggio, chiedendo la conta del numero legale, che è risultato non presente. “E’ scandaloso che su un argomento così importante per la città non ci sia la maggioranza” hanno commentato i capigruppo del Pd e Forza Italia, Stefano Lo Russo e Osvaldo Napoli. Per il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca "lo spettacolo che questa maggioranza sta offrendo è indicente. Se il sindaco non ha i numeri, e oggi ha dimostrato di non averli, faccia un passo indietro".

“Abbiamo passato -ha replicato la capogruppo del M5S Valentina Sganga -” il week end a trovare una mediazione sulla Cavallerizza che è stata raggiunta. Sono stati presentati tre emendamenti: oggi saremmo andati a votazione compattamente come maggioranza, concordandola con la giunta”. “Il PD ha dato segnale del dispiacere di questa compattezza e ha sfruttato l’assenza di un consigliere in bagno per far cadere numero legale conclude la capogruppo.