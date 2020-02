Il Governatore Cirio e l'assessore Caucino partecipano alla Settimana della Raccolta del Farmaco (VIDEO)

"E' uno di quei rari casi in cui si può comprare le medicine con il sorriso". Con queste parole il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, assieme all'assessore al Welfare Chiara Caucino, ha preso parte ad una iniziativa legata alla Settimana della Raccolta del Farmaco.

"Il Piemonte aderisce anche quest'anno all'iniziativa", ha spiegato Cirio. "Fino al 10 febbraio, grazie al lavoro del Banco Farmaceutico Piemontese, si raccolgono in tutte le farmacie della regione i farmaci per andare a limitare il fenomeno negativo della povertà sanitaria, fenomeno che interessa quelle famiglie che, non avendo le risorse economiche, rinunciano a curarsi".

"Noi acquistiamo medicine per bambini, dando il buon esempio concretamente. Aiutare gli altri,specie quando non stanno bene, è un qualcosa di buono e giusto", ha concluso il Presidente della Regione.