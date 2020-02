Quel che resta di Parco Valentino: "Dopo le discussioni di luglio, abbiamo deciso di cambiare progetto"

I motori tornano a rombare, ma il rumore non riesce a coprire del tutto le polemiche, quando si parla di Salone dell'auto Parco Valentino (di quel che ne è stato e di quel che ne sarà: il Milano Monza Motorshow). Dopo anni di successi - di critica e di pubblico si direbbe in pieno clima sanremese - in estate si è consumata la separazione, tra l'evento e Torino, con dibattito aperto su quanto questa divisione sia stata consensuale. Non sono mancate polemiche politiche, parate e risposte e altrettanti silenzi.

Ma la ferita è tornata a sanguinare oggi, alla presentazione dell'evento (ormai lombardo al 98%), ospitata nelle sale della Regione, in piazza Castello. Proprio dove un tempo passavano le quattro ruote e oggi si racconta soltanto ciò che succederà, a svariati chilometri di distanza. Unica concessione: la "night parade" che giovedì 18 giugno partirà da piazza Castello per portare con Aci Torino una sfilata di auto sportive verso Monza. "In cinque anni abbiamo fatto un percorso meraviglioso, a Torino - esordisce Andrea Levy, patron della manifestazione Milano Monza Motorshow -. A luglio scorso c'erano sicuramente state alcune discussioni con l'amministrazione per l'uso del parco del Valentino o delle piazze del centro e questo ci ha portato a un cambio non solo di cornice, ma proprio di progetto: un motor show ospitato dentro l'autodromo di Monza".

Come nei fidanzamenti che si interrompono, poi, chi lascia spiega insomma che la colpa non è di chi viene lasciato. Il nuovo "amore" è una cosa diversa. "Ma non c'è stato nessuno scippo da parte di Milano o simili: all'epoca non potevamo anche parlare di Monza perché mancavano ancora alcuni passaggi, ma il Milano Monza Motorshow è una cosa diversa, cambia proprio il concetto". E ancora: "Torino, che è la capitale dell'automobile e che è stata il passato e ancora oggi ne costruisce il presente e il futuro, sarà presente con le sue eccellenze a Monza, da Giugiaro a Pininfarina e molti altri grandi designer. Perché teniamo il nome Parco Valentino? Perché non nascondiamo che la nuova manifestazione ne è l'evoluzione e vogliamo portare con noi questo tratto di strada".