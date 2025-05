Il lavoro torinese si racconta: "Sto cambiando faccia, ma ho bisogno di sicurezza, dignità e futuro"

Per una volta, facciamo un'eccezione: la nostra copertina del mese non riguarda una persona, ma un concetto. O meglio: un mondo. Quello del lavoro. Con o senza la maiuscola.

Una dimensione trasversale che interessa la stragrande maggioranza dei torinesi, ma che spesso finisce sotto i riflettori durane la giornata del Primo maggio, per poi tornare in secondo piano quando cortei, bandiere e megafoni smettono di attraversare le strade della città (Torino compresa). Eppure le crisi, le sfide e le incognite non mancano mai, per tracciare un cammino con poche certezze e parecchie difficoltà. Per percorrere questo cammino, abbiamo chiesto aiuto ai segretari territoriali dei tre sindacati maggiori: Federico Bellono (Cgil), Giuseppe Filippone (Cisl) e Gianni Cortese (Uil). Tre punti di osservazione, ma uno stesso panorama da raccontare.



Come si può descrivere, oggi, il lavoro a Torino?

Bellono (Cgil): "Se guardiamo alla nostra città, possiamo dire di trovarci di fronte a un mondo del lavoro sempre più frastagliato, sicuramente più di quanto non lo fosse in passato. Il lavoro di natura industriale resta centrale, ma in generale si tratta di un settore in evidente sofferenza, anche per le dinamiche in atto a livello internazionale. Siamo peraltro di fronte al ritorno importante della cassa integrazione. E poi c'è tutta una fetta di lavoro che sfugge alla legalità: edilizia, logistica, rifiuti, caporalato in agricoltura anche uscendo dai confini cittadini: vuol dire stipendi più bassi, ma anche meno sicurezza e meno diritti. E dove ricadono persone che, anche per ragioni anagrafiche, sono stati espulsi dal sistema industriale e non riescono a ricollocarsi.".



Cortese (Uil): "Siamo ancora, come regione, 60mila occupati al di sotto dei livelli del famigerato 2008, l'anno della grande crisi. Ma siamo anche il territorio con la disoccupazione giovanile più alta di tutto il Nord Italia. Proprio Torino, poi, da un certo numero di anni è la capitale della richiesta della cassa integrazione e ogni tanto si sottovaluta anche l'aspetto legato a quei 110-120mila studenti universitari presenti in città, ma di cui solo il 20% trova lavoro in tempo ragionevole. E intanto ci sono situazioni di crisi che sono in aumento: Unioncamere Piemonte che preoccupa conferma che per quanto riguarda il saldo tra apertura e chiusura delle imprese, solo nel primo trimestre 2025, abbiamo un bilancio negativo di quasi 1383 unità, di cui 490 a Torino, il peggiore di tutta Italia. Ci sono state oltre 4000 cessazioni e questo vuol dire più di 50 imprese al giorno che hanno chiuso i battenti".



Filippone (Cisl): "Torino rimane di fatto la città e la provincia più cassintegrata provincia d'Italia, con una previsione sul 2025 che regala incertezze maggiori anche rispetto a un 2024 già molto negativo. Ci sono difficoltà per chi lavora nell'ambito dell'automotive, soprattutto, ma al tempo stesso ci sono settori che sembrano tenere. penso all'alimentare, alla chimica, oppure all'aerospazio. Bisogna capire le potenzialità, partendo dal fattore umano: abbiamo esperienze e capacità che non sono da meno a nessuno. Abbiamo start up eccellenti a livello Paese. Su questa cosa dobbiamo puntare.



Quali sono le tendenze che fanno suonare l'allarme?

Cortese: "Senza dubbio i tanti lavoratori-fantasma: a giugno faremo tappa a Torino con una manifestazione che vedrà una carovana muoversi per tutta Italia. Vogliamo per portare i riflettori su quelle persone che hanno un lavoro, ma che sono quasi privi di diritti. A volte non hanno la possibilità di comprarsi un'auto, figurarsi se possono permettersi di comprare una casa, a volte faticano anche a prendere in affitto un alloggio, se tutto quello che possono presentare è un contratto a tempo determinato. C'è un tema di sicurezza, poi, che è fondamentale. Ma come dice la Costituzione il lavoro per la dignità e l'indipendenza delle persone. Lo dice la Costituzione. Si dice spesso che mancano certe figure professionali, ma non si parla dell'inquadramento che viene proposto. Sono sempre di più le componenti di lavoro povero, spesso femminile, con la piaga del part time involontario".



Filippone: "Penso a un aspetto legato al fattore tempo, non soltanto alla crisi che stiamo attraversando come territorio. Dobbiamo tenere presente che molte aziende stanno esaurendo gli ammortizzatori sociali: un aspetto a cui dobbiamo fare molta attenzione per gli effetti che potrebbe generare a livello sociale".



Bellono: "In una città che è stata investita da tanti fenomeni e processi diversi, in questi anni, si rilevano sempre più frequentemente situazioni di lavoro povero. E settori come il turismo, spesso, ne sono portatori: ci sono casi in cui si trovano retribuzioni che valgono la metà di quelle di altri settori. E bisogna fare attenzione, perché è un settore in crescita e con molti giovani. Di quale lavoro stiamo parlando, quindi, per il futuro di Torino? Non sostituirà mai l'industria, ma il suo peso è aumentato. E poi c'è tutto un problema legato al sistema di appalti e subappalti che spesso coinvolgono il settore pubblico: penso alla sanità, ma non solo. Sono coinvolti tantissimi lavoratori. C'è una grande difficoltà ad arrivare a un protocollo con il Comune di Torino sugli appalti. Considerando anche gli altri Comuni e gli altri livelli istituzionali, si nota facilmente che le attività in appalto sono aumentate in maniera enorme negli ultimi anni e qui si annidano anche disparità tra retribuzioni e di diritti. Più si allunga la catena, più peggiora la condizione".



Come vive, il mondo del lavoro torinese, la crisi demografica?

Filippone: "La questione demografica ci vede attraversare un pieno inverno: i numeri dicono che gli anziani sono circa il doppio dei giovani, ma al tempo stesso sta cambiando anche il modo in cui le nuove generazioni vedono il mondo dell'occupazione. Se fino a dieci anni fa ragionavano in termini di stipendio o di vicinanza al luogo in cui si vive, adesso ciò che rende attrattivo un mestiere non è più soltanto l'aspetto economico. Una delle richieste più pressanti è quella della conciliazione tra vita e ritmi di lavoro. E poi si chiedono prospettive di crescita e formazione continua".



Cortese: "Il mondo del lavoro cittadino sta attraversando grandi difficoltà anche a causa di elementi che non sono squisitamente torinesi. Siamo nel mezzo di grandi transizioni: quella tecnologica, quella energetica, quella digitale e quella ambientale. Ma spesso non si ricorda quella generazionale e demografica, che porta con sé una grande quantità di problematiche, non solo per il mondo del lavoro, ma pure per quello del welfare: la scarsa natalità svuota le scuole anno dopo anno e presto metterà in difficoltà il sistema delle pensioni, con un'età media che si alza sempre di più".



Bellono: "L'inverno demografico non è l'unico fenomeno preoccupante: c'è anche quello della fuga all'estero, magari sono persone con grandissima formazione e che non riusciamo a trattenere sul territorio. Ma quale che sia il settore di appartenenza, però, è soprattutto la precarietà che rappresenta il tratto più preoccupante per almeno 8-9 giovani su 10. Nei nuovi avviamenti al lavoro, che per buona parte riguardano persone giovani, i contratti precari la fanno da padrone. E il problema si ribalta sugli anziani, visto che i contributi di oggi servono a pagare i servizi a chi è già in pensione e questo apre delle voragini sul pagamento".



A chi si rivolge lo sguardo, per il lavoro del futuro?

Cortese: "Oltre alle transizioni, bisogna gestire anche il loro impatto sulla società. Servono politiche industriali e investimenti, anche a livello europeo. L'UE ha spesso bloccato il sistema con troppe norme, ma non ha messo in campo risorse per l'occupazione o la formazione. E anche le politiche attive devono essere orientate all'interno di un contesto più ampio. Non si può spendere solo per la difesa".



Filippone: "Siamo un territorio storicamente legato alla manifattura, ma adesso bisogna cercare di capire quali sono gli altri settori su cui puntare. Si deve riuscire a fare una sorta di rete tra tutte le istituzioni, i sindacati, gli stakeholder come le Fondazioni: l'obiettivo comune è individuare la strada migliore per uscire da queste difficoltà. Abbiamo una grande risorsa come i fondi del Pnrr, ma dobbiamo usarli e metterli a frutto senza rimanere a metà del guado. Torino può essere qualche cosa di più, ha già cominciato a esserlo con turismo, servizi e non solo".



Bellono: "La sicurezza deve rimanere una priorità: il problema è nazionale e i dati sono particolarmente drammatici. Ma sembra non esserci la volontà politica di fare prevenzione e controlli. Spesso è il personale che manca, per fare controlli. Servono scelte a livello di governo, perché la sicurezza è legata alla precarietà, ma anche all'allungamento dell'età lavorativa. Ma non bisogna dimenticare il tema dei diritti: saranno anche il filo conduttore dei referendum che ci saranno tra circa un mese. Appalti, ma anche precarietà, licenziamenti e migranti. Arriviamo da una fase che non si è ancora conclusa una fase di forte emergenza per i lavoratori stranieri: corso Verona è storia recente, ma avere i documenti e poter lavorare resta una bella scommessa. Ci sono settori che a Torino non potrebbero più reggere, senza gli stranieri: basta pensare all'assistenza".