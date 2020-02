Telemedicina e innovazione nella Sanità Regionale: convegno a Palazzo Lascaris [VIDEO e FOTO]

"Il convegno di oggi è stato occasione - ha commentato il Presidente della IV Commissione Sanità, il neuroradiologo Alessandro Stecco - per una panoramica delle possibili applicazioni in campo specialistico di sanità territoriale, d'innovazione tecnologica e per un confronto con progetti di altre regioni. Il Piemonte ha la possibilità di crescere, ma è importante comprendere sempre meglio quali siano le necessità, le risorse disponibili e come strutturare una distribuzione più capillare dei servizi, consapevoli del fatto che le applicazioni della telemedicina in questo ambito clinico sono il mezzo dei nostri tempi per ottenere l’applicazione, in chiave moderna, dell'art. 32 della Costituzione Italiana: garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie. C’è ancora molto lavoro da fare, sono convinto che in questi anni riusciremo ad arrivare ad una struttura più radicata".