Traffico di droga da Torino ad Asti: 49 indagati e 11 arresti per spaccio

Quarantanove persone indagate, 11 arrestate in flagranza di reato, altre 20 colpite da provvedimenti restrittivi, 9 indagati per favoreggiamento personale, 24 segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, 33 utenze telefoniche intercettate per 210 giorni complessivi (pari a circa 12.000 ore di audio registrato), circa 28.000 cessioni di droga monitorate per un totale pari a circa 7 chili.

Sono gli impressionanti numeri dell’operazione, denominata “Riki Cod”, nell’ambito del quale la Squadra Mobile della Questura di Asti ha sgominato un vasto traffico di sostanze stupefacenti sull’asse Torino-Asti. Stando a quanto appurato nel corso della lunga attività investigativa, protrattasi per oltre un anno, le persone coinvolge si rifornivano della droga per l’appunto nel capoluogo di regione, dove arrivavano in treno per ridurre il rischio di controlli, e la spacciavano poi sulla piazza astigiana dopo averla trasportata ingerendo le dosi termosaldate.

Pur non trovandosi di fronte a un unico sodalizio criminale, ma bensì di vari gruppi di spacciatori sostanzialmente scollegati tra di loro, l’attività svolta dagli investigatori della Mobile ha permesso di appurare che tra i vari gruppi si era creata una “rete” di reciproca collaborazione, anche tra etnie differenti, che li portava a cedersi vicendevolmente dosi di stupefacenti nel caso uno degli spacciatori non ne avesse a sufficienza per assecondare le richieste dei tossicodipendenti che a lui si rivolgevano.

Il complesso puzzle investigativo che ha portato ora alla chiusura delle indagini ha preso il là dall’arresto del 43enne Riccardo Schialfa, pluripregiudicato per reati connessi lo spaccio di stupefacenti, a casa del quale gli investigatori hanno rinvenuto numerosi dosi, denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento.

Da quella prima attività, gli investigatori hanno ricostruito, anche raccogliendo numerose dichiarazioni dei consumatori di volta in volta fermati, numerosi elementi comprovanti l’esistenza di una rete di spaccio che operava in vari punti cittadini quali corso Felice Cavallotti, via Fiume, via Zara, il parco della Resistenza. Non di rado in prossimità di scuole.