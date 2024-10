Linea 2 della metropolitana, deciso l'affidamento dei lavori

La Linea 2 della Metropolitana di Torino, una delle più attese infrastrutture della città, sarà realizzata anche grazie al contributo del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti guidato da Proger S.p.A., e composto da RINA Consulting S.p.A., RINA Check srl, BVI srl, SIIP srl e Progeca srl, che supporterà il Commissario Straordinario nelle procedure di affidamento, nelle verifiche delle progettazioni e nella successiva gestione dei contratti fino alla messa in esercizio della prima tratta della nuova linea.

La durata prevista dell’incarico, inclusi i servizi opzionali, è di 2.910 giorni e abbraccia tutte le fasi di sviluppo del progetto: gara di appalto, redazione del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica), progettazione esecutiva e direzione lavori.

Il team di Proger ha il compito di garantire il completamento del progetto entro i tempi stabiliti, assicurandone la conformità agli standard di legge e qualitativi richiesti, sia per quel che riguarda gli impianti di sistema e il materiale rotabile, che le opere civili e gli impianti non di sistema, comprese le stazioni sotterranee.

“Siamo orgogliosi di essere al centro di questa sfida - ha dichiarato Marco Lombardi, CEO di Proger - pronti a supportare la realizzazione di un’infrastruttura che sarà capace di trasportare oltre 100.000 passeggeri al giorno, con una riduzione stimata del traffico veicolare privato del 10%, e permetterà la riqualificazione di oltre 60.000 mq di aree ferroviarie abbandonate con alberi, piste ciclabili e strutture sportive. Un progetto chiave per la mobilità sostenibile”.

Una linea strategica

Con la sua configurazione a “Y”, il progetto complessivo della Linea 2 prevede la realizzazione di 32 stazioni, attraverso un percorso complessivo di 27 km suddiviso in tre tratte principali, e permetterà di attraversare la città lungo il suo principale asse di sviluppo nord-est/sud-ovest. L’infrastruttura contribuirà a rafforzare i collegamenti tra i principali poli della città, tra cui lo stabilimento FCA di Mirafiori, i poli universitari del Campus Einaudi e del Politecnico di Torino, il centro della città e l’ospedale Giovanni Bosco.

La prima tratta della Linea 2, la cui attività di PMC è stata aggiudicata all’RTP di Proger, è suddivisa in due lotti funzionali e si sviluppa tra le stazioni “Rebaudengo” e “Politecnico”, lungo un tracciato di dieci chilometri in sotterraneo, con circolazione di convogli a conduzione automatica.

“L’aggiudicazione di questo incarico - ha concluso Lombardi, ricordando poi l’esperienza internazionale di Proger come responsabile di Project Management Office -, dopo il successo di imponenti progetti come Polis di Poste Italiane, KAP3, KAP 4 e Riyadh Art in Arabia Saudita, conferma la nostra leadership nella consulenza di alto livello per la realizzazione di grandi opere strategiche”.