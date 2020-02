Lutto a Palazzo Civico: si è spenta Anna Tornoni, direttrice della Città di Torino

La sindaca Chiara Appendino ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della direttrice: “Questa sera è prematuramente mancata Anna Tornoni, direttrice della Città di Torino, che ha sempre messo passione e impegno al servizio delle Amministrazioni e dei cittadini. Mi stringo al dolore della famiglia e dei suoi cari per questa grave perdita”. Lo ha affermato la sindaca Chiara Appendino, appena appreso della scomparsa della direttrice comunale.

“Siamo sgomenti nell'apprendere che questa sera è improvvisamente mancata Anna Tornoni” è il pensiero di Stefano Lo Russo, a nome del Partito Democratico di Torino. “Direttrice comunale di straordinario valore professionale che ha sempre associato ad una grande umanità nei rapporti una correttezza e un rigore etico non comune. Non abbiamo parole per descrivere il nostro sconcerto. Siamo vicini alla famiglia in questo enorme dolore” ha poi concluso il capogruppo dem.