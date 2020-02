Recruiting day & neo laureati, offerte di lavoro per ingegneri e architetti

Giovedì 13 febbraio la filiale torinese di ADHR Group, agenzia per il lavoro che opera in tutto il territorio nazionale, aprirà le porte al suo primo Recruiting Day 2020 dedicato a laureandi e neo laureati provenienti da studi tecnico-ingegneristici. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 la sede di via Amerigo Vespucci 3/a aprirà le porte della propria sede per cercare le migliori risorse da inserire in diverse aziende di Torino, diverse delle quali offrono un contratto a tempo indeterminato.

La ricerca verte su dodici posizioni aperte che dovranno essere coperte da altrettanti brillanti, motivati ed entusiasti, neo laureati in ingegneria informatica, chimica e dei materiali, elettrica, meccanica, energetica, ma anche gestionale, aerospaziale, biomedica ed edile. Oltre a loro ADHR Group cercherà durante il Recruiting Day di individuare anche un neo laureato in architettura. Le aziende interessate a incontrare le risorse che a breve, entreranno a fare parte del proprio team operano in diversi settori, da quello IT, sviluppo software, sistemi informativi, fino a quello puramente ingegneristico, di project management, ricerca e sviluppo. Durante la giornata, inoltre, sarà possibile per ogni partecipante fare colloqui individuali di orientamento professionale con i Recruiter Specialist di ADHR Group, presentando il valore aggiunto della propria persona prima e insieme al proprio curriculum, per candidarsi, durante la giornata, non solo alle posizioni aperte sopra citate ma anche ad altre concrete opportunità lavorative in altre aziende del territorio.