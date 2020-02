Città Salute di Novara, protesta in Regione del M5S: "Valigetta piena di soldi per denunciare spreco di denaro pubblico" [VIDEO]

Protesta del M5S in Consiglio Regionale, contro la giunta Cirio, sulla Città di Salute di Novara. I grillini sono contrari al partenariato pubblico-privato, con il quale si "spenderanno 200 milioni di euro in più rispetto alla proposta che prevede il ricorso ai fondi INAIL".

Il pentastellato Sean Sacco ha esposto una valigetta con un fac simile di 500 mila euro. "Ne servirebbero - ha poi detto - 400 di quelle valigette, piene di soldi, per quantificare lo spreco di denaro dei cittadini piemontesi".



“Evidentemente – ha aggiunto il consigliere del M5S Sacco - quando si tratta di sperperare i soldi dei cittadini, destra e sinistra vanno a braccetto d'amore e d'accordo". "Non si comprende per quale motivo la Regione voglia ricorrere a fondi INAIL per l'ospedale gli ospedali di VCO ed ASL To5 ma non per quanto riguarda Novara. E’ ormai chiaro a tutti che il ricorso al Partenariato Pubblico Privato non convenga in alcun modo alle casse regionali ed i vantaggi siano tutti per il privato" ha concluso Sacco, lanciando finte banconote in Consiglio, prima di essere espulso dall'aula dal Presidente Stefano Allasia.