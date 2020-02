Molestie, i vigili urbani fermano un uomo sulla linea 72

Nel pomeriggio di ieri, martedì 11 febbraio, la pattuglia in abiti civili del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale di Torino, impegnata nei servizi di vigilanza e prevenzione a bordo della linea 72 è intervenuta in flagranza del reato di molestie verso una giovane di origini moldave.

L'autore del reato, cittadino italiano coniugato e con tre figli, è stato immediatamente fermato e indagato in stato di libertà.

La vittima, che durante la condotta criminosa non aveva saputo reagire, al termine dell'intervento della Polizia municipale è scoppiata in un pianto liberatorio, ringraziando per l'intervento a suo favore.