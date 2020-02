I Voltaj a Torino per l'unica data italiana del tour “Ca la 20 de ani” (Come a 20 anni)

Il momento tanto atteso è vicinissimo: sabato 22 Febbraio al Palavela di Torino si esibiranno i Voltaj per l’unica data italiana del loro tour “Ca la 20 de ani” (Come a 20 anni).

Il concerto di oltre 2 ore offerto dalla leggendaria band romena sarà uno spettacolo di un livello pari o superiori a tante produzioni di artisti di fama internazionale. Gli spettatori potranno vivere una serata davvero unica dove la musica sarà accompagnata da un palco di 150 metri quadrati, schermi led con una superficie di oltre 100 metri quadrati, giochi di luci e video studiati con l’obiettivo di emozionare e divertire le migliaia di fan che affolleranno il palazzetto di via Ventimiglia 145 a Torino.

“Sarà un vero tributo per una comunità che è venuta in Italia con tanti sogni e speranze e che ha dovuto affrontare sacrifici superando ostacoli non indifferenti. Questo concerto rappresenta il momento di festeggiare tutti i risultati raggiunti dalla comunità, un momento in cui tutti potranno sentirsi davvero uniti e orgogliosi cantando pezzi come “Din toata inima pentru Romania” (Con tutto il cuore per la Romania) e “Mai sus ca locul 2” (Più in alto del secondo posto) o “Ca la 20 de ani” (Come a 20 anni), pezzo che da il nome a questo tour davvero unico”.

Guarda ora il video promo:



Questo evento sarà anche l’occasione per tutti gli italiani di scoprire la qualità e il livello della musica e delle produzioni di band rumene e moldave che molto spesso si sono affermate anche a livello internazionale.

È un’occasione da cogliere al volo per il valore dello show e per i prezzi dei biglietti che sono più bassi rispetto a quelli normalmente praticati per eventi di questo livello. I tagliandi ancora disponibili possono essere acquistati sul sito della società di ticketing DIY al link https://www.diyticket.it/events/Musica/3353/voltaj-in-concerto-biglietti