Addio graffiti e degrado in piazzale Valdo Fusi: ok alla riqualificazione. Arrivano telecamere antivandalo

Dopo i graffiti ed il degrado, piazzale Valdo Fulsi verrà riqualificato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. I lavori verranno realizzati tramite la sponsorizzazione del Comitato ViviTorino: il via libera alla proposta è arrivato questa mattina dalla vicesindaca Michela Favaro.

Nel dettaglio l'area nel cuore di Torino verrà ripulita di tutti i graffiti: previsto un trattamento protettivo delle superfici. Verranno eliminate le torrette portafaretto danneggiate con ripristino del cordolo in marmo e sistemato il parapetto rovinato nell’angolo tra via san Francesco da Paola e via Cavour.

Le telecamere

Contro i vandali verranno installate delle telecamere di sorveglianza: verranno sistemate le pareti delle rampe di ingresso dal lato di via Accademia Albertina, così come la pavimentazione sopra i quattro angoli della piazza “Questo intervento – sottolinea la vicesindaca Favaro - rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privata, un’opportunità concreta per promuovere la rigenerazione urbana e favorire investimenti sostenibili a beneficio del decoro e della pulizia della città”.

“E’ per noi ovviamente di grande interesse la riqualificazione di piazzale Valdo Fusi, dove affacciano sia le sedi camerali anch’esse oggetto di importanti lavori di ristrutturazione sia altre importanti realtà come il Campus ESCP appena inaugurato" spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino.

Lavori Torino Incontra

La riqualificazione di piazzale Valdo Fusi si inserisce infatti nel progetto più ampio "Innovation block" di recupero dell'area. Attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento del centro congressi Torino Incontra, che dovrebbero concludersi ad inizio 2024. Verrà rinnovata la struttura con adeguamento a norma degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, rinnovo di tutti gli impianti multimediali: a disposizione 8 sale, per un totale di 700 posti. L’investimento su questo edificio è di 4.8 milioni di euro.

Ex Borsa Valori

Nel 2025 prenderanno al via i lavori di riqualificazione dell’ex Borsa Valori, progettata nel 1952 dagli architetti Roberto Gabetti, Aimaro Oreglia d'Isola, Giorgio Raineri con l'ingegnere Giuseppe Raineri.

L'investimento totale è di 14.6 milioni di euro sui 5mila metri quadri: sono stimati tre anni di lavori. L'elemento più caratterizzante sarà la grande sala delle Grida, che diventerà l'anfiteatro: 1.500 mq liberi senza pilastri per esposizioni, performance ed eventi. La sala, alta quasi 20 metri, si presterà ad installazioni e palchi di grandi dimensioni: previsti poi diversi punti di accesso ed ingressi, oltre alla possibilità di aprirsi su piazzale Valdo Fusi. Il nuovo giardino, disegnato su due livelli, avrà il portale d'ingresso tra Borsa Valori e Palazzo Affari.