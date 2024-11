Alcol ai minori, il giudice riapre tre locali. Lo Russo: "Non molliamo la presa su malamovida"

Birre e cocktail vendute ai minori oppure dopo la mezzanotte. Continua la linea dura dell’amministrazione di Torino contro i minimarket ed i locali serali della movida che non rispettano le regole.

Locali riaperti

A ribadirlo il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo questa mattina ai microfoni di To Radio. Il giudice ha infatti disposto la riapertura dei tre bar notturni messi sotto sequestro per non aver rispettato le regole. Da parte loro i gestori delle attività hanno puntato il dito contro i bangla, accusati di cedere alcol a chi ha meno di 18 anni.

"Più controlli sui minimarket"

“Sicuramente – ha replicato il primo cittadino – dobbiamo intensificare i controlli anche sui minimarket, che non sono locali di somministrazione e non devono diventarlo. Su questo la Polizia Municipale ha un ingaggio forte da parte dell’amministrazione”.

"Non molliamo la presa"

“Questo però – ha aggiunto - non consente ai locali di violare le norme: c’è un tema che è il controllo generalizzato. Se tutti fanno il loro pezzo, questo problema lo si risolve insieme ed è meglio”.

“Chi sbaglia è giusto che venga sanzionato: il giudice ha ritenuto di riaprire i locali. Noi rispettiamo questa decisione: vedremo se questa fenomeno si arresta. Di certo non molliamo la presa ed i controlli, anzi li intensifichiamo” ha concluso Lo Russo.