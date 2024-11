Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 5 novembre, sul raccordo Torino-Pinerolo.

Traffico paralizzato sulla tangenziale

Tre i veicoli coinvolti all'altezza di Piscina, in direzione Torino: per fortuna le tre persone rimaste ferite, tutte condotte all'ospedale di Pinerolo, sono in codice verde.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni, con la tangenziale paralizzata.