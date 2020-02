Quest'estate salpa verso la Sardegna

Restare affascinati dal mondo nautico.

Il mare e la Sardegna, un binomio bello e vincente. L’isola è uno dei posti più caratteristici e suggestivi sotto l’aspetto delle spiagge e del mare, meta ambita non solo da noi italiani ma da tantissimi turisti provenienti da ogni parte del mondo. Le acque sarde possono trasformare una normale vacanza in qualcosa di straordinario vista la bellezza data da un colore forse unico. Il sogno di molti è solcare questo mare a bordo di imbarcazioni per poter meglio godere di tutte queste meraviglie. Una vacanza o una semplice gita in barca lungo le coste della Sardegna può rappresentare un’esperienza davvero unica, magari acquisendo nozioni basilari sul mondo nautico da sempre molto affascinante.

Noleggia un Catamarano e scopri le bellezze delle coste sarde.

Se hai davvero intenzione di conoscere queste zone e navigare in tutta tranquillità, comodità e sicurezza magari con la famiglia al seguito il noleggio catamarani Sardegna è davvero quello che fa per voi. Il comfort innanzitutto, con spazi e cabine davvero grandi col pozzetto aperto per godervi in pieno esclusivi momenti di relax. Il noleggio di queste imbarcazioni può essere filtrato, magari a seconda delle vostre esigenze economiche così come quelle di grandezza del catamarano. Una delle grandi particolarità però è quella inerente la scelta dello skipper: qualora voi non possiate o vogliate guidare questa imbarcazione ecco a vostra disposizione persona qualificato che vi guiderà alla conoscenza dei segreti di un mare la cui bellezza è certificata in tutto il mondo. E se aveste dei dubbi o chiedeste delle precise informazioni? Nessun problema, il vostro viaggio o la vostra vacanza saranno pianificati nei minimi particolari, con dettagli che possono fare la differenza. Si parla della Sardegna, certo, tuttavia si ha anche l’opportunità di visitare posti diversi, ugualmente belli come altre coste italiane oppure lontane, come l’Oceania. I prezzi sono diversi ed adatti a soddisfare qualsiasi esigenza si possa presentare, nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di organizzare una vacanza in barca.

Portisco, una cartolina che si trasforma in realtà.

La Sardegna vede chilometri di spiagge finissime e acque fantastiche, tuttavia vogliamo soffermarci su una località particolare che è Portisco. Questa bellissima località fa parte del comune di Olbia in Provincia di Sassari. E’ distante solo poche centinata di metri linea mare da Porto Cervo e si trova nella splendida cornice del golfo di Cugnana. E’ senza dubbio il porto turistico, cioè la marina di Portisco, che ha fatto conoscere questa località in tutto il mondo, regalandole una popolarità seguita al grande numero di turisti che arrivano ogni anno. Le dimensioni di questo porto sono impressionanti e ne spiegano l’imponenza: la capacità è di 589 posti barca e vi transitano anche diversi mega-yacht che navigano per la Costa Smeralda. Il turismo è stata una facile conseguenza con le particolari abitazioni adibite a casa vacanza poste esattamente a metà strada tra due altre grandi località famose e bellissime: Porto Cervo e Porto Rotondo. Non aspettare allora, noleggia un catamarano e scopri le bellezze del mare della Sardegna..