Claviere, trovato il guasto elettrico: partiti gli interventi di riparazione per la galleria

È stato individuato il guasto sulla linea elettrica di media tensione che alimenta gli impianti tecnologici a servizio della galleria Claviere, sulla statale 24 “del Monginevro”. L’avaria della linea, che alimenta anche gli impianti di sicurezza all’interno dell’infrastruttura come il sistema di rilevazione incendi, il sistema antincendio, le colonnine SOS e la ventilazione, ha reso necessario chiudere al traffico la galleria in via precauzionale. Al contempo sono stati attivati tempestivamente gli interventi di individuazione del guasto al fine di ripristinare la funzionalità delle installazioni.

I lavori di sostituzione della linea elettrica danneggiata sono in corso e comportano interventi di scavo al di sotto del piano viabile, trattandosi di una linea interrata. Una volta ripristinata la linea sarà ricostruita la pavimentazione e saranno rimessi in servizio gli impianti tecnologici che saranno anche oggetto di verifica per testarne la piena funzionalità in seguito all’interruzione dell’alimentazione elettrica.