Tne (ex Mirafiori): il Cim prende forma in attesa dei soldi del governo per l'Area di Crisi

Una linea di automazione, un laboratorio di Realtà Virtuale che arriva direttamente da UniTo e una linea di additive manufacturing. Sono i primi passi che si prepara a compiere il Cim 4.0 , ovvero il Competence Center che in attesa dei soldi del Governo per accendere i motori a pieno regime nell'area di Tne ex Mirafiori comincia a fare da sé al termine del primo anno di attività.

Sono sedici le aziende che hanno vinto il primo bando e un finanziamento da 400mila euro, mentre un secondo da 3 milioni partirà a breve, dedicato a realtà aziendali più grandi. Per loro, la possibilità di utilizzare gli spazi e le linee per cominciare a sperimentare e dare corpo alla propria voglia e necessità di innovazione. Una sorta di "palestra", insomma, per le imprese che non possono permettersi un centro di ricerca tutto per sé.