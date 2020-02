Prosegue la mobilitazione dei dipendenti della Elcograf di Borgaro (ex Canale S.p.A., 150 lavoratori in Cassa Integrazione a zero ore da gennaio 2019), che dopo l'incontro insoddifacente del 23 dicembre in Regione, hanno indetto d'accordo con le organizzazioni sindacali un calendario di incontri e manifestazioni.

Lunedì 17 febbraio è previsto un incontro con il Sindaco di Borgaro,

presso gli uffici del Comune in Piazza Vittorio Veneto, alle ore 10. Il giorno seguente, martedì 18, è in programma un vertice con Regione Piemonte, Elcograf e Unione Industriale, in Via Magenta 12 a Torino, a partire dalle 14.30.

Contestualmente sono state indette due giornate di sciopero su tutti i turni.



Ad entrambi gli incontri sarà presente un folta rappresentanza di lavoratori e cassaintegrati.