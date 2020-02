Maestre e docenti in sciopero a Torino, Cub: "Basta umiliazioni" [VIDEO]

È in corso lo sciopero con presidio davanti all'Ufficio Scolastico Regionale di Torino indetto da CUB Scuola Università Ricerca, assieme agli altri sindacati di base della scuola e ai coordinamenti precari. Sono presenti anche i genitori e il personale dell'Istituto Comprensivo "Turoldo" delle Vallette, che si oppongono alla chiusura del plesso "Gianelli".

Tra le richieste avanzate dalle sigle aderenti, degli aumenti retributivi "tali da recuperare quanto perso negli ultimi anni in presenza di un contratto scaduto da oltre un anno" e per il quale sono previste risorse inadeguate; immissione in ruolo delle colleghe e dei colleghi precari "in misura da coprire l'attuale carenza di personale, a fronte di assunzioni previste che non coprono che un frazione di quanto necessario". Infine, il Cub esprime solidarietà "per i diritti delle colleghe diplomate magistrali, che stanno subendo la modifica dei contratti e la riconduzione alla condizione precaria".