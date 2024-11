Bagno di folla in piazza Carlo Alberto per il blue carpet dei tennisti: Sinner il più acclamato [FOTO E VIDEO]

Bagno di folla in piazza Carlo Alberto per l'arrivo degli otto tennisti sul Blue Carpet delle Nitto Atp Finals, che si svolgeranno dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena. Ad aprire la sfilata Andrey Rublev, seguito da Alex de Minaur, Casper Ruud, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ed infine Jannik Sinner. Il campione italiano numero 1 del ranking mondiale, insieme allo spagnolo Alcaraz, è stato il più acclamato dalla piazza.

I tifo si

Ad accogliere Sinner in piazza centinaia di tifosi: alcuni indossavano la parrucca arancione, mentre altri hanno esposto uno striscione con il suo viso. Il tennista italiano ha firmato autografi e scattato selfie prima di completare la sfilata sul blue carpet ed entrare al teatro Carignano.

Dopo l'incontro con gli studenti, si sposterà al Museo Risorgimento insieme agli altri sette tennisti per la foto ufficiale delle Atp Finals 2024 nella sala del primo Parlamento del Regno d'Italia.

"Sono contento - ha detto Sinner in conferenza stampa - di giocare qua come l'anno scorso: è un ottimo torneo. Siamo i migliori al mondo: ogni partita sarà una bella battaglia". E sulla possibilità che il tennis arrivi a "spodestare" il calcio in Italia, il numero 1 ha replicato: "Non deve esserci rivalità: noi siamo contenti di come sta crescendo il tennis. Superare il calcio sarà impossibile, ma vedere qualche bambino in più che gioca il tennis sarà bello".