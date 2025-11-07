Un campo da pickleball e un incontro sul tennis: le attività del Polito per le Atp Finals

In occasione delle Nitto Atp Finals, il Politecnico di Torino organizza dal 10 al 14 novembre una settimana di attività.

Sarà allestito presso il Campus Ingegnerie di Corso Duca Degli Abruzzi un campo dedicato al pickleball, che ospiterà dal 10 al 14 novembre alcune partite del torneo Master del circuito FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) “Road to Torino”, in una doppia declinazione: promozionale e agonistica.



Il campo di pickleball rimarrà aperto tutta la settimana per la comunità dell’Ateneo dalle 9 alle 17 e ospiterà ogni giorno una partita ufficiale della “Road to Torino”.

La settimana “Road To Torino per PoliTo Sporty Campus” si concluderà il 14 novembre alle ore 10 quando il campo ospiterà un’esibizione sportiva con il tennista giapponese Shūzō Matsuoka. Martedì 11 novembre in Sala Emma Strada dalle 11 alle 12.30 si terrà il talk ''L’Italia del tennis: tecnologie e metodologie vincenti".

"In occasione delle Nitto ATP Finals, il Politecnico di Torino apre le sue porte con talk e incontri che uniscono sport, formazione e innovazione – sottolinea il Rettore, Stefano Paolo Corgnati – Lo sport, insieme alla formazione e alla ricerca, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita personale e professionale dei nostri studenti e delle nostre studentesse. L’utilizzo degli spazi del Campus per lo sport e per iniziative che coinvolgono attivamente la nostra comunità studentesca internazionale è un segno concreto della volontà del Politecnico di aprirsi alla città, promuovendo un’università non solo come luogo di formazione, ma anche come spazio di benessere, dialogo e partecipazione.”

