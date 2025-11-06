Volantinaggio su PIEMOVE, tensioni al Campus Einaudi tra universitari di sinistra e destra

Tensioni questa mattina all’Università di Torino tra i collettivi universitari di sinistra e gli studenti del FUAN-Azione Universitaria. Gli esponenti del movimento universitario di destra erano al Campus Einaudi per un volantinaggio sul PIEMOVE, la misura della Regione Piemonte che permette agli studenti under26 di viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici.
"Collettivi dei centri sociali nemici degli studenti"
“I collettivi dei centri sociali, che operano abusivamente in università, sono nemici degli studenti ed il tentativo di impedire l’accesso ai trasporti gratuiti in nome dell”antifascismo militante” ne è la prova" dichiarano i rappresentanti eletti del FUAN.
"I militanti di Askatasuna - proseguono nella nota - sono una minoranza rumorosa che non esprime neanche un rappresentante al Campus Einaudi e vorrebbe parlare a nome di tutti gli studenti".
Il FUAN alle ultime elezioni universitarie ha raggiunto il proprio record di eletti, superando PD, UDU-CGIL, Fronte Comunista e Cambiare Rotta.