Energia elettrica, cala richiesta nel 2020 | La situazione in Italia

La domanda di elettricità in Italia è stata di 27,5 miliardi di kWh, in flessione del 4% rispetto a un anno fa (2019). I dati analizzati, diffusi da Terna ed elaborati da Prezzogiusto , il portale del risparmio, si riferiscono al mese di gennaio 2020.

Al risultato concorre un giorno lavorativo in meno (21 vs 22) e una temperatura media mensile superiore di 1,7°C rispetto a gennaio 2019.

“Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -2,9%. A livello territoriale la variazione tendenziale di gennaio 2020 è risultata ovunque negativa: -3,5% al Nord, -4,7% al Centro e -4,6% al Sud” si legge nel rapporto.

Nello stesso mese di gennaio 2020 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta da produzione nazionale per l’87,9% e per la quota restante, il 12,1%, dall’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta (24,3 miliardi di kWh) è risultata in flessione (-6,6%) rispetto a gennaio 2019.

In crescita le fonti di produzione rinnovabili: idrica registra un aumento del 21,9% e fotovoltaica del 18,1%. Diminuiscono, invece, le fonti di produzione geotermica con una flessione del 1,4%, termica col -9,9% ed eolica -26,3%.

Composizione del fabbisogno energetico

A soddisfare la richiesta di energia elettrica nel mese di gennaio è la produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili per il 58% e da Fonti Energetiche Rinnovabili per il 30%. La quota restante giunge dal saldo estero.

In merito alla produzione mensile da fonti energetiche rinnovabili si registra un aumento della produzione idroelettrica (+21,9%), della produzione fotovoltaica (+18,1%) e una flessione produzione eolica (-26,3%) e geotermoelettrica (-1,4%) rispetto all’anno precedente.

Fabbisogno energetico per aree territoriali

Il fabbisogno elettrico risulta in riduzione in tutta Italia: