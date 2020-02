Nominati i commissari dei Verdi- Europa Verde Torino

L’Esecutivo nazionale della Federazione dei Verdi, riunitosi a Roma e su proposta dei co-portavoce Regionali dei Verdi- Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi hanno nominato i due nuovi commissari della Provincia di Torino. Sono Antonio Fiore e Angela Plaku.

"Ringraziamo la Federazione Nazionale ed i portavoce regionali per l’incarico affidato a due giovani universitari come noi: faremo sì che le condizioni precarie del mondo giovanile non vengano dimenticate, ma anzi diventino uno dei punti centrali del nostro programma, in vista delle prossime elezioni comunali del 2021. Ci impegneremo infatti a rappresentare le istanze di migliaia di cittadini e delle associazioni che lottano per una Torino più verde e sostenibile, che da troppi anni diverse forze politiche hanno ignorato. A Torino ogni anno ci sono oltre 900 morti a causa dello smog, invitiamo - proseguono Fiore e Plaku - tutti i torinesi ad attivarsi ed unirsi al nostro progetto. L’unico in grado di immaginare una città più sostenibile, solidale e progressista".