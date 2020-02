Nichelino dice no alla violenza sulle donne

Il comune di Nichelino scende in campo con una campagna di comunicazione per dire no alla violenza sulle donne.

L'iniziativa comincerà nei prossimi giorni con l'apposizione di manifesti sui muri della città. Lo slogan è: "Solo un uomo piccolo ha bisogno di sentirsi grande picchiando le donne". Altri manifesti seguiranno nei prossimi mesi per mantenere alta l'attenzione e per sensibilizzare le persone su un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire.

La campagna comunicativa è promossa in collaborazione con la Consulta delle donne. L'obiettivo è avviare una campagna di senbilizzazione che prosegua tutto l'anno: lanciare un messaggio che entri nell'immaginario collettivo per far riflettere.