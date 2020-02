Incipit Offresi: Elisa Bragato si è aggiudicata la tappa di Bardonecchia

La torinese Elisa Bragato si è aggiudicata la tappa di Bardonecchia di Incipit Offresi, primo talent letterario itinerante, aperto alla partecipazione di aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte, con la collaborazione della casa editrice Archimedebooks di Settimo Torinese, della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop.

La tappa bardonecchiese della manifestazione, dedicata a Eugenio Pintore, per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi, giunta alla quinta edizione, si è svolta sabato 15 febbraio nel Salone Giolitti del Palazzo delle Feste e ha visto come protagonisti otto aspiranti scrittori, che in 60 secondi hanno letto il proprio incipit e si sono sottoposti al giudizio del pubblico e di una qualificata giuria, che attraverso una votazione ha consentito di stilare una classifica.

Elisa Bragato, che ha preceduto Luigi Bonomi e la giovanissima Noemi Marzano, si è aggiudicata il diritto ad accedere a una delle due semifinali, in programma in primavera a Torino, selezioni per arrivare alla finale che si terrà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2020.

La serata è stata condotta dagli attori di B-Teatro, che hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo di intrattenimento basato sull’improvvisazione, distribuzione di libri, ha visto la partecipazione straordinaria del Dottor Lo Sapio e ha avuto come colonna sonora musiche e canzoni cantate dal Trio Marciano, superband formata da esponenti storici della scena rock torinese, composto da Vito Miccolis, Mao-Mauro Gurlino e Mattia Martino.