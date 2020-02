Anche a Torino si fa largo un nuovo modo per far crescere il proprio business: l'aperitivo di lavoro

E' fissata per giovedì, 20 febbraio (con inizio fissato alle 19.30) una serata dedicata a professionisti e addetti ai lavori che vogliono aumentare la propria rete di contatti e conoscenze. Si chiama "La Grande Scommessa" l'Open Aperijob - letteralmente, aperitivo di lavoro - organizzato presso Palazzo Coardi di Carpeneto, in via Maria Vittoria 26.

Si conferma così una tendenza emergente nel mondo delle relazioni professionali: quella di abbinare momenti di convivialità a occasioni di incontro e scambio di contatti che possano allargare le conoscenze e gettare eventualmente le basi per collaborazioni e partnership.