Annullato il presidio alla Elcograf di Borgaro previsto per domani

Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, congiuntamente alla RSU, dopo l’incontro svoltosi in mattinata con il sindaco di Borgaro, esprimono un giudizio positivo per l’impegno preso dallo stesso nell’appoggiare la vertenza Elcograf di Borgaro.

"Apprendiamo con disappunto, da una comunicazione dell’associazione datoriale, che Elcograf ha chiesto un rinvio dell’incontro previsto in Regione Piemonte domani, martedì 18 febbraio, adducendo impegni precedentemente assunti", si legge nella nota congiunta dei sindacati. "Vorremmo sottolineare che la stessa convocazione è stata ricevuta dalle parti in data 14 febbraio 2020".

"Riteniamo la richiesta del rinvio un pretesto per spostare sine die un confronto molto atteso dalle lavoratrici e dai lavoratori della Elcograf, che dia finalmente risposte certe sul loro futuro sempre più compromesso. Confermiamo la giornata di sciopero programmata anche per domani 18 febbraio. Domani non vi sarà presidio ma resta dichiarata la giornata di sciopero".