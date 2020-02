Giovedì al Circolo dei Lettori si ricorda Federico Fellini, a 100 anni dalla nascita

Giovedì 20 febbraio, dalle ore 21, al Circolo dei Lettori è in programma serata in omaggio a Federico Fellini.

Nel centenario della nascita del Maestro, Ermanno Cavazzoni, autore di Il poema dei lunatici, scritto nel 1987 e ora ripubblicato da La nave di Teseo, racconta l'amicizia e la collaborazione con Federico Fellini, nate durante la lavorazione del film La voce della luna, ispirato al romanzo.



Il suo racconto si intreccia alle testimonianze di Giulia Carluccio, prorettrice dell’Università degli Studi di Torino, Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema ed Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori. Durante l’incontro saranno proiettati alcuni spezzoni del film La voce della luna.

L'iniziativa fa parte di Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino, media partner Rai. #TOcinema2020