Salvo D'Acquisto, 10 milioni di euro per la riqualificazione: il Comune parla con il Miur e strizza l'occhio ai privati

Dieci milioni di euro. E' questa la cifra necessaria per riqualificare la Salvo D'Acquisto, la scuola elementare di via Tollegno "abbandonata", occupata dagli anarchici in passato, che il Comune vuole recuperare e riconsegnare alla cittadinanza.

L'edificio è molto grande, quando venne costruito negli anni '70 come Polo Educativo Integrato, possedeva piscine, piste di pattinaggio, aule luminose, un giardino e addirittura una pista di pattinaggio. Da qualche giorno l'ex piscina E8 è diventata la palestra per discipline acrobatiche targata VertiGimn, mentre la scuola rimane vuota dal giugno 2018.





Riqualificata una parte della struttura, Palazzo Civico è già al lavoro per recuperare anche l'altra. "L'inaugurazione della palestra è un passo per restituire tutta la struttura alla cittadinanza, al quartiere, al suo compito originario: quello scolastico" conferma Antonietta Di Martino. L'assessore all'Istruzione del Comune di Torino, ribadisce la volontà dell'Amministrazione di far rivivere la Salvo D'Acquisto: "Ci teniamo tantissimo e ci stiamo lavorando, speriamo di raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile sapendo però che i passi da fare sono tanti, i tempi saranno lunghi. Dobbiamo continuare a crederci e a lavorarci".

Va detto che riqualificare la scuola non sarà semplice, il percorso si preannuncia tortuoso e soprattutto costoso. Dieci milioni di euro. E' questa la cifra necessaria per far tornare i bimbi in una struttura sicura e moderna. "Abbiamo già chiesto un finanziamento al Miur di 10 milioni di euro, un finanziamento molto importante ma siamo bassi in graduatoria" spiega la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

Ecco perché, vista la graduatoria non ottimale, nonostante si siano avviati i colloqui con il Ministero dell'Istruzione, Palazzo Civico valuta le alternative. Alternative che, anche se mancano le conferme ufficiali, hanno un nome preciso: Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo. I privati, dunque. A svelarlo, di fatto, è la stessa prima cittadina: "L'assessore Di Martino ha preso a cuore questo istituto, questo plesso, stiamo valutando se possibile ottenere altre forme di finanziamento anche ragionando con il privato. Non vogliamo rimanere in attesa di una graduatoria che non sappiamo quando verrà sbloccata".