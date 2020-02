Questa la programmazione del Teatro Regio nella settimana dal 21 al 27 febbraio.

STAGIONE D’OPERA • “NABUCCO”: FINO AL 22 FEBBRAIO AL REGIO IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL CAPOLAVORO VERDIANO

Fino al 22 febbraio è in scena al Teatro Regio il dramma lirico NABUCCO di Giuseppe Verdi. Alla guida dell’Orchestra del Teatro Regio il maestro Donato Renzetti. Altro protagonista è il Coro del Regio, cui sono dedicate le pagine più belle e conosciute dell’opera, istruito da Andrea Secchi. Il nuovo allestimento del Teatro Regio è firmato nella regia da Andrea Cigni; le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Tommaso Lagattolla e le luci di Fiammetta Baldiserri.

Nel corso delle recite, nel ruolo di Nabucco si alternano i baritoni Giovanni Meoni, Leo Nucci e Damiano Salerno; in quello di Abigaille, Csilla Boross e Tatiana Melnychenko; Ismaele è il tenore Ştefan Pop, in alternanza con Robert Watson; nella parte di Zaccaria, i bassi Riccardo Zanellato e Rubén Amoretti, mentre Fenena è interpretata dai mezzosoprani Enkelejda Shkosa e Agostina Smimmero. Completano il cast Romano Dal Zovo, Enzo Peroni e Sarah Baratta. La produzione di Nabucco si avvale del contributo di Reale Mutua, Socio Fondatore del Teatro Regio dal 2012.

OPERAVISION • DAL 28 FEBBRAIO “VIOLANTA” DI ERICH WOLFGANG KORNGOLD È IN VISIONE GRATUITA SU WWW.OPERAVISION.EU

Da venerdì 28 febbraio – e per sei mesi –, l’opera Violanta di Erich Wolfgang Korngold, andata in scena in prima italiana lo scorso gennaio al Teatro Regio, con regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi e la direzione orchestrale di Pinchas Steinberg, sarà visibile gratuitamente in streaming sul sito www.OperaVision.eu. Violanta è il contributo del Teatro Regio a OperaVision, la piattaforma video europea interamente dedicata all’opera, che offre così a una sconfinata platea internazionale l’opportunità di assistere a questa nuova e apprezzata produzione de Regio.

IL REGIO IN PIEMONTE • IL SESTETTO BALTHASAR A RIVALTA DI TORINO ESEGUE I DIVERTIMENTI DI MOZART

Sabato 22 febbraio alle ore 21 a Rivalta di Torino, nella Cappella del Monastero, per Il Regio itinerante, debutta il Sestetto Balthasar, formato da sei Strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio: Bartolomeo Angelillo e Luigi Presta violini, Alessandro Cipolletta viola, Michele Lipani contrabbasso, Pierluigi Filagna e Fabrizio Dindo corni, eseguono due Divertimenti di Wolfgang Amadeus Mozart:

il n. 15 in si bemolle maggiore “Lodronische Nachtmusik n. 2” e quello in fa maggiore “Ein musikalischer Spaß” (I musicanti del villaggio). L’ingresso è libero. Organizza il Comune di Rivalta nell’ambito della XIV Stagione Concertistica; per informazioni - Tel. 011.9045585.

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 21, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti, durata: 90 minuti. Sabato 22 febbraio sono previste due visite alle ore 11 e alle ore 11.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

REGIOSHOP • GADGET, SOUVENIR, LIBRI E DVD IN VENDITA DURANTE GLI SPETTACOLI E I CONCERTI

Il Teatro Regio ha il suo punto vendita dedicato agli amanti dell’opera e della musica, il RegioShop. Tantissimi gadget, souvenir, libri, dvd e, soprattutto, i primi prodotti personalizzati del Regio con le illustrazioni di Sara Rambaldi: block-notes, gomme, matite, magneti in plexiglas e in vetro, segnalibri in legno e magnetici, lampade copri-bicchiere, agende, shopper. Oggetti, da regalare e regalarsi, che andranno a crescere e diventeranno presto una “raccolta”. Il RegioShop è nel Foyer di ingresso del Teatro ed è aperto in occasione di spettacoli e concerti.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 1 • VENDITA BIGLIETTI PER TUTTI I TITOLI DELLA STAGIONE

Sono in vendita i biglietti per tutti i titoli e tutte le recite della Stagione: Nabucco, La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale, Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady. I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura, i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it. La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 2 • VENDITA ABBONAMENTI A 5 SPETTACOLI

Alla Biglietteria del Regio e su www.teatroregio.torino.it sono in vendita gli abbonamenti a scelta a 5 spettacoli.

I CONCERTI 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER I CONCERTI DELLA STAGIONE SINFONICA

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per 6 concerti della nuova Stagione, in programma fino al 30 maggio.

IN FAMIGLIA 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 5 APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per gli spettacoli e i concerti dedicati ai bambini e ragazzi e ai loro genitori, con varie proposte per tutte le età.

I titoli sono i seguenti: La bohème, i ragazzi e l’amore, Il mio primo Barbiere, Racconti di paesaggi sonori, Il mago di Oz e Riccioli di Barbiere.

