L'ex Poveri Vecchi di Torino riapre con una residenza sanitaria da 144 posti letto

L’ex Istituto Poveri Vecchi di Torino riapre le sue porte al pubblico. Questa mattina è stato inaugurata la nuova residenza sanitaria Alchemica, in collaborazione con le Cooperative Frassati.

Completamente ristrutturato e rinnovato nel 2019, l’edificio sito in via San Marino 10 deriva dallo storico e imponente complesso del Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia di Corso Unione Sovietica, costruito nel 1880 da un allievo di Alessandro Antonelli.