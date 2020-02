Un "Golden buzzer" per spedire il Sunshine Gospel Choir in finale di Italia's got talent, ma a giugno saranno di nuovo "a casa"

Da Torino al cuore del talent nazionale e ritorno. Sono ore tumultuose per il Sunshine Gospel Choir, che proprio nella puntata di mercoledì sera di Italia's Got Talent si è messo in mostra meritando non solo applausi e ovazioni, ma addirittura il famigerato "golden buzzer", che uno dei quattro giudici - Joe Bastianich - ha voluto premere per mandare i ragazzi della formazione canora torinese direttamente alla finale della trasmissione televisiva.

Il giurato - già famoso per un altro format basato sulla caccia ai talenti come Masterchef e da poco sbarcato anche nel mondo della musica con un suo disco - si è lasciato coinvolgere dalle atmosfere molto "stelle e strisce" della musica gospel e ha deciso di portare i ragazzi guidati da Alex Negro direttamente all'ultimo ostacolo.



Ma se questi saranno i mesi della celebrità nel piccolo schermo, proprio il Sunshine Gospel Choir prepara anche un'estate ricca di appuntamenti. E tra questi è stato ufficializzata la partecipazione allo spettacolo "Stars pop rock celebration" di Extravillage, lo speciale cartellone spin off di Le Gru che inaugurerà quest'estate.