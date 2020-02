I Radicali chiedono a Cirio e Appendino di sostenere la richiesta di Cittadinanza Italiana per Patrick Zaki

Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis, coordinatori della Associazione radicale Adelaide Aglietta, con una nota hanno dichiarato: "Bisogna chiedere al governo italiano di moltiplicare gli sforzi perché il caso Zaki non diventi un'appendice del caso Regeni".

"Domani, davanti a Palazzo Civico alle ore 18 e sabato in piazza Carignano alle ore 15.30 si svolgeranno alcuni presidi per chiedere la liberazione di Zaki, studente bolognese ad honorem. Come Radicali e come Associazione radicale Adelaide Aglietta ci uniamo a coloro che chiedono che a Patrick Zaki sia concessa la cittadinanza italiana per permettere di intervenire meglio nella vicenda processuale egiziana".

"Chiediamo che la sindaca Chiara Appendino e il presidente della regione Alberto Cirio prendano posizione senza indugi”.