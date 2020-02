Grugliasco, una nuova comunità alloggio in viale Radich per aiutare le famiglie in difficoltà [FOTO]

"Abbiamo chiesto esplicitamente alla cooperativa “Il Margine” di realizzare un luogo aperto alla città creando una sinergia tra i diversi servizi che la stessa cooperativa gestisce, quali il Social Housing e il PimParadiso per i bambini tra gli 0 e i 6 anni – affermano il sindaco Roberto Montà e l’assessore alle Politiche Sociali Elisa Martino –. Si tratta di tre luoghi importanti diretti a persone con bisogni diversi, ma che, in un unico quartiere possono interagire tra loro oltre che aprirsi al territorio ed essere vissuti come risorsa per la comunità. Per questo stiamo anche pensando alla costruzione di ulteriori occasioni di collaborazione con le realtà cittadine, come i gruppi di cammino, visto che la comunità ha sede nei pressi del Parco Paradiso, dove i vialetti sono agevoli da percorrere anche con l’ausilio delle carrozzine. Questo è un quartiere ricco di spazi e di servizi per i cittadini, come lo stesso auditorium in cui ci troviamo oggi. Secondo noi, si tratta di risorse importanti per tutti e la nuova comunità rappresenta un tassello ulteriore di un processo che deve necessariamente passare dalla coesistenza alla condivisione".