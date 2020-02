Rapina la borsetta ad una signora e scappa, arrestato 27enne marocchino

E’ domenica mattina presto ed una donna esce dal lavoro presso una casa di cura nel quartiere Parella per recarsi a prendere l’autobus; giunta in via Bardonecchia, viene raggiunta alle spalle da un cittadino straniero che, dopo averle detto di non urlare, la spinge a terra e le prende la borsa, di cui strappa la cinghia.

L’uomo fugge, mentre la vittima riesce a dare l’allarme contattando il 112. Da lì a pochi minuti, mentre una Volante si reca a dare soccorso alla vittima, altro personale dell’UPG in servizio di controllo del territorio intercetta il rapinatore e lo ferma.

Si tratta di un cittadino marocchino di 27 anni, regolarmente residente in Italia, con un precedente specifico per rapina nel mese di Agosto. E’ stato tratto in arresto per rapina aggravata e denunciato per minacce proferite all’interno degli uffici di Polizia.

La borsetta ed il suo contenuto sono stati recuperati dagli agenti e restituiti alla legittima proprietaria.