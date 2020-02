Aliud denuncia: "Minacce di morte e volantini che inneggiano alla nostra sparizione. Intervengano le istituzioni"

"Fascisti di merda! Quello che vi abbiamo fatto il 13 novembre e' solo un avvertimento! Sparite e tornate nelle cloache o vi bruceremo vivi con le vostre famiglie". Questo recita il volantino, firmato "POTERE EBRAICO", affisso sulla serranda di Aliud, in via Sestriere 9 a Torino.

Aliud è un'organizzazione giovanile di destra vicina a Fratelli d'Italia, che raggruppa gli studenti del Fuan e di Azione Studentesca, che è stata recentemente oggetto di minacce, intimidazioni e aggressioni, come l'episodio citato nella minaccia di Potere Ebraico, in cui un militante di Aliud riportò una frattura nasale e un altro rimase ferito.

"E' una vergogna che, con il calare della notte, qualcuno possa pensare di propagandare odio, minacce e violenza - dichiara Enrico Forzese, dirigente regionale di Fratelli d'Italia ed esponente di Aliud - Non è la prima volta che riceviamo minacce, ma non ci faremo certo intimidire da qualche mitomane o dai soliti noti dei centri sociali, andremo avanti, come di consueto, con la nostra attività".