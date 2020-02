L'appello di Uncem: "Al posto del centro commerciale scegliete un negozio di montagna"

Al posto di lasciar vuoti gli scaffali della grande distribuzione, al posto di scegliere il centro commerciale e il supermercato da prendere d'assalto per eccessive paure, Uncem fa un appello: "Se vuoi fare una grande o una piccola spesa, riempire il carrello, scegli un negozio di montagna. Scegli la montagna".

"Scegli quei negozi che da troppi anni rischiano di sparire, in Comuni (500 in Italia) che rischiano di restare senza negozi e senza bar. Questo è il momento giusto per tornare a scegliere la montagna. Non solo una volta, non solo un giorno. I negozi dei territori sono pronti. E i benefici, per ciascuno, per i territori e la loro salute, per le comunità, per gli stessi commercianti, saranno evidenti".

"Anche così possiamo contrastare desertificazione, abbandono, spaesamento e i troppi vuoti nei luoghi centrali del Paese. Scegli i negozi di montagna".