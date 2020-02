Coronavirus, slitta all'autunno il 21° Sottodiciotto Film Festival

AIACE Torino e Comune di Torino - Divisione Servizi Educativi e Divisione Servizi Culturali, organizzatori di Sottodiciotto Film Festival& Campus, hanno deciso di rinviare al prossimo autunno la XXI edizione della manifestazione, prevista dal 2 marzo al 3 aprile 2020 (programma per le Scuole) e dal 28 marzo al 3 aprile 2020 (programma aperto a tutto il pubblico).

L’incertezza sull’evolversi della situazione di emergenza nazionale dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid 19 non consente infatti alle Scuole italiane di programmare e garantire la loro partecipazione alle attività del Festival, alle proiezioni proposte e allo specifico Concorso a loro riservato che rappresenta da sempre il fulcro della manifestazione.

«Con grande rammarico ci vediamo costretti a dover prendere la decisione di rinviare quest’edizione – dichiara il direttore di Sottodiciotto Film Festival & Campus Enrico Bisi – irrimediabilmente compromessa sia nella sua sezione rivolta alle Scuole, sia in quella dedicata alla cittadinanza. Anche per la settimana dal 28 marzo al 3 aprile sono infatti emerse difficoltà di organizzazione e definizione delle presenze degli ospiti, italiani e stranieri, dai quali sono già arrivate le prime disdette. Confidiamo di individuare quanto prima un adeguato spazio di programmazione autunnale – di concerto con le altre realtà torinesi attive in quel periodo – in grado di consentire la maggior partecipazione di pubblico possibile, obiettivo che allo stato attuale non pare raggiungibile».