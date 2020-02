Coronavirus, Fregolent: "Aiuti economici anche a Piemonte, non solo a zone rosse"

"Il provvedimento urgente che il Governo sta predisponendo con gli aiuti economici per sostenere le imprese durante l’emergenza ed il post emergenza del coronavirus non può riguardare esclusivamente le zone rosse, ma coinvolgere l'intero sistema produttivo del paese, che sta subendo e subirà una contrazione dei fatturati a causa del Coronavirus": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato di Italia Viva.

"Italia Viva è pronta a collaborare attivamente per inserire nel prossimo decreto che il governo sta predisponendo, sia in fase di prima stesura che di conversione in legge, aiuti specifici che stimolino la ripresa economica ed occupazionale".