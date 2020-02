Coronavirus, Ruffino (FI):"Che aspetta Conte a chiedere consiglio straordinario UE?"

"Ascolto e condivido gli allarmi lanciati dalla diverse categorie economiche in Piemonte come in tutte le aree colpite dal coronavirus. Ho sollecitato e continuerò a sollecitare misure straordinarie a sostegno delle attività economiche più duramente colpite dalle conseguenze di questo allarme. Mi rendo anche conto, però, che senza una forte leva europea rischiamo di ritrovarci fra le macerie da qui a qualche settimana". A dirlo è la deputata di Forza Italia Daniela Ruffino, che rilancia gli appelli degli operatoti economici.