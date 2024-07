Rivoli, il sindaco Errigo presenta la nuova Giunta comunale

Nella mattina di oggi, venerdì 5 luglio, il neo eletto sindaco di Rivoli Alessandro Errigo ha presentato al Centro Congressi la nuova Giunta comunale. Presenti i dipendenti comunali.

“Ci tenevo a condividere con tutti voi la squadra con cui andremo a lavorare sugli obiettivi di breve e lungo periodo, sarà un percorso da fare in maniera congiunta, ci tengo che voi lavoriate nel miglior modo possibile e con l’occasione annuncio la data del primo consiglio comunale che si terrà il 9 luglio. E’ mia intenzione iniziare con velocità e concretezza per portare avanti il nostro programma condiviso con tante cittadine e cittadini. La squadra è formata da persone del gruppo politico e civico, in questi mesi abbiamo lavorato insieme e condiviso gli obiettivi. Ognuna ha precise competenze specifiche e la capacità di lavorare in team, mi faccio garante io personalmente di questo, vogliamo lasciare la migliore Rivoli possibile”, sono state le sue prime parole.