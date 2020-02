Emergenza coronavirus: a Torino e cintura i mercati di Campagna Amica sono aperti

Nei giorni di emergenza dovuta al coronovirus i rifornimenti di frutta e verdura sono garantiti dagli agricoltori in tutte le aree del Paese con i mercati generali all’ingrosso che hanno aperto e funzionano regolarmente su tutto il territorio. A Torino e provincia gli agricoltori del circuito Campagna Amica, assicurano la continuità della produzione e, là dove richiesto, la fornitura dei prodotti agroalimentari stagionali e del territorio. A garantire la commercializzazione delle produzioni agricole, tutta la filiera corta di Campagna Amica e gli accordi di filiera per i trasformati, dalla carne al comparto lattiero caseario, fino all’ortofrutta.

RETE CAMPAGNA AMICA I punti vendita della rete di Campagna Amica in provincia di Torino sono 300, di cui 50 agriturismi. I mercati dei produttori domenicali sono allestiti in centralissime piazze della città di Torino: la prima domenica, in piazza Palazzo di Città; la seconda, in piazza e giardini Cavour; la terza domenica, in piazza Vittorio Veneto; la quarta in piazza Bodoni. Poi ci sono i mercati pomeridiani settimanali: il martedì e giovedì, in via Mittone, angolo via Fratelli Passoni; il mercoledì, in corso Umbria; oltre a un’eccellenza riservata alle imprese certificate biologiche, il venerdì, ai giardini La Marmora, in via Cernaia. Nei comuni del torinese i consumatori hanno a disposizione 17 mercati di produttori in vendita diretta.

AGENDA MERCATI CAMPAGNA AMICA MARZO 2020 A TORINO E PROVINCIA

MERCATI DOMENICALI A TORINO Questi i mercati domenicali di Campagna Amica, a Torino, aperti dalle ore 9 alle 18: domenica 1° marzo, in piazza Palazzo di Città; domenica 8 marzo, in piazza Cavour; domenica 15 marzo, in piazza Vittorio Veneto; domenica 22 marzo 2020, in piazza Bodoni.

MERCATO SETTIMANALE VIA MITTONE Mercato di Campagna Amica Via Mittone, angolo via Fratelli Passoni, dalle ore 15 alle 19: martedì 3 marzo, giovedì 5; martedì 10; giovedì 12; martedì 17; giovedì 19; martedì 24; giovedì 26; martedì 31 marzo 2020.

MERCATO SETTIMANALE CORSO UMBRIA Mercato di Campagna Amica, aperto dalle ore 14 alle 19: mercoledì 4 marzo; mercoledì 11; mercoledì 18; mercoledì 25 marzo 2020.

MERCATO BIOLOGICO GIARDINI LA MARMORA Mercato biologico di Giardini La Marmora e via Cernaia, dalle ore 14 alle 19: venerdì 6 marzo; venerdì 13, venerdì 20; venerdì 27 marzo 2020.

MERCATI DI CAMPAGNA AMICA IN PROVINCIA DI TORINO Questi i mercati settimanali allestiti da Coldiretti Torino nei Comuni torinesi, con orario dalle ore 15 alle 19. Nel torinese ogni lunedì è allestito il mercato pomeridiano a Cuorgnè, in piazza Martiri della Libertà. Il martedì i mercati sono presenti ad Avigliana, in piazza del Popolo; a Castiglione Torinese, in piazzetta Il Centro, in via Torino 233; a Leinì, in piazza 1° Maggio. Il mercoledì i mercati di Campagna Amica sono allestiti: a Chieri, in piazza Dante; a Ciriè, in piazza San Giovanni; a Grugliasco, in piazza Matteotti Alta. Il giovedì l’appuntamento con i mercati di Campagna Amica è: ad Alpignano, in piazza 8 Marzo; a Carmagnola, in piazza Martiri della Libertà. Il venerdì i produttori in vendita diretta sono a: Collegno, in piazza XXV aprile; a Nichelino, in piazza Giuseppe Di Vittorio; a Rivarolo, in corso Indipendenza; a Villarbasse, in via San Martino, al Centro sportivo. Il sabato: a Rivoli, in via Nuova Collegiata, angolo via Fratelli Piol; a Rosta, in piazza Stazione (dalle ore 9 alle 13); a San Giorio di Susa, in piazza Micellone (dalle ore 9 alle 13); a Rivalta Torinese, in piazza Bionda.