L’Università di Torino conferma la sospensione delle lezioni in presenza e degli esami nella settimana dal 2 al 7 marzo in tutte le sedi dell’Ateneo, incluse le sedi extrametropolitane, con i 27 Dipartimenti.

L’Ateneo ha una popolazione studentesca fra le più grandi Europa, conta una popolazione di 80 mila studenti, di cui uno su quattro proviene da un’altra regione o dall’Estero. Per ridurre i disagi degli studenti, a partire da martedì 2 marzo saranno comunicate le modalità di recupero delle lezioni e le forme di didattica a distanza per più di 150 corsi di laurea, tenendo conto della grande varietà di discipline, dei contenuti e delle specificità didattiche.

Gli appelli d’esame verranno riprogrammati nel più breve tempo possibile dalla riapertura delle sedi. Tutte le scadenze amministrative, compreso il caricamento delle tesi di laurea, sono in corso di rimodulazione al fine di salvaguardare le carriere delle studentesse e degli studenti. Le aule studio , inclusi gli spazi interni alle Biblioteche rimarranno chiuse.

"L’Ateneo in tutte le sue componenti dal personale docente, tecnico-amministrativo a studentesse e studenti", dichiara il Rettore Stefano Geuna, "è chiamato ad affrontare una situazione di emergenza e si sta adoperando perché le carriere degli studenti non subiscano conseguenze. L’università ha a partire delle prime ore dall'emergenza istituito una task force che lavora costantemente per monitorare l’evolversi della situazione. Sulla base delle valutazioni approfondite fatte nelle ultime ore si è ritenuto opportuno mantenere la sospensione dell’attività didattica in presenza anche per tutta la prossima settimana".

Le disposizioni più complete, dettagliate e aggiornate sono disponibili sul portale di Ateneo: https://www.unito.it/

