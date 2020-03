Fregolent (Italia Viva): "Appendino su Sitaf umilia il Parlamento"

"Il rifiuto di Chiara Appendino di venire in Parlamento per chiarire la posizione ufficiale del Comune di Torino sulla vendita di azioni Sitaf è inaccettabile e segno tangibile di mancanza di rispetto per le istituzioni": è quanto dichiara Silvia Fregolent, capogruppo di Italia Viva in Commissione Ambiente di Montecitorio sul diniego dell'amministrazione comunale di Torino di essere ascoltata in audizione alla Camera sulla cessione di quote della concessionaria autostradale dell'A32 e del tunnel del Frejus.



"Chiara Appendino non è soltanto il sindaco di Torino ma anche presidente della Città Metropolitana; un ente, quest'ultimo, che si è già espressa chiaramente per il mantenimento del controllo pubblico di Sitaf, sia per gli investimenti fatti in questi anni, sia per il ruolo strategico che riveste nella mobilità territoriale e nazionale. Abbiamo capito da tempo che Appendino vuole svendere i beni pubblici per fare cassa ma abbia almeno il coraggio di spiegare al Parlamento le proprie posizioni", conclude Silvia Fregolent.